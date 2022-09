Billiger Sprit teuer verkauft - Verband kritisiert Konzerne scharf

Obwohl die Tanklager mit rabattierten Diesel und Benzin voll sind, schnellte der Spritpreis auch in Sachsen-Anhalt mit dem Ende des sogeannten Tankrabattes am Donnerstag nach oben. Herbert Rabl vom Tankstellenverband rät Verbrauchern zum Vergleich.

Große Marken wie Aral oder Shell hoben die Preise Donnerstagnacht sofort stark an.

Halle/MZ - Schon lange gilt Herbert Rabl als Kritiker der Mineralölkonzerne. Am Donnerstag wirkt der Sprecher des Tankstelleninteressenverbandes (TIV) allerdings doch etwas fassungslos angesichts des Handelns von Aral, Shell und Co. „Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass sie dann doch so gierig sind und den vorherigen Rabatt wieder voll aufschlagen“, sagte Rabl der MZ.