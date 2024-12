Aus Hessen kommt der Ruf nach einem bundesweiten Smartphone-Verbot an Schulen: Es soll Mobbing bekämpfen und die Aufmerksamkeit im Klassenraum schärfen. Doch in Sachsen-Anhalt ist der Widerstand stark.

Hessens Kultusminister Armin Schwarz (CDU) will deutlich striktere Regeln für Handys an Schulen.

Magdeburg/MZ - In der Debatte um striktere, bundesweite Handyverbote an Schulen stellt sich Sachsen-Anhalts Bildungsministerin Eva Feußner (CDU) gegen die pauschale Verbannung von Smartphones vom Schulgelände. Sachsen-Anhalt Bildungseinrichtungen könnten die Handynutzung derzeit „eigenständig per Hausrecht und in Abstimmung mit der jeweiligen Schulgesamtkonferenz“ regeln, betonte Feußner auf MZ-Anfrage. „Dieses Vorgehen hat sich bisher bewährt, ich sehe keine Veranlassung, dies zu ändern.“ Viele Schulen im Land haben zwar strikte Smartphone-Regeln im Klassenzimmer, auf Pausenhöfen sind die Geräte aber oft erlaubt.