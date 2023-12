Der Andrang war groß, 246 Mutige wagten sich am Wochenende in den Kühnauer See zum Eisbaden für den guten Zweck.

Als die meisten Teilnehmer noch nicht einmal den Strand betreten haben, als sie mit Respektabstand und in warme Pullover und Tücher gekleidet noch skeptisch Richtung See schauen, da stehen Marion Blenk und Siegfried Stark schon wie zwei Rennpferde vor dem Start an der Wasserkante. „Jetzt müsste es endlich mal losgehen“, sagt der 71-jährige Stark und meint damit das Event, das an diesem Sonntag im Naturbad Großkühnau bei Dessau-Roßlau stattfand. Die Menschen, die sich dort am Vormittag versammelten, waren zum Eisbaden – oder dabei Zuschauen – gekommen. Zur mittlerweile größten Eisbade-Aktion, die es in Deutschland gibt.