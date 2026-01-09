Für Ministerpräsident Haseloff beginnt jetzt die Abschiedstournee. CDU-Chef Schulze hingegen muss nun zügig drei Parteien hinter sich versammeln.

Der erste gemeinsame Auftritt nach dem Beben: Reiner Haseloff (rechts) und Sven Schulze am Donnerstagabend in Magdeburg.

Magdeburg/Halle/MZ - So fühlt er sich also an, der Moment des Abschieds. Noch ist Reiner Haseloff Ministerpräsident, die IHK Magdeburg hat ihn bei ihrem Neujahrsempfang auf dem zentralen Platz in der ersten Reihe platziert. Doch die versammelten Unternehmer, die Minister, Abgeordneten, Verbandsvertreter wissen: Mit diesem Termin beginnt die Abschiedstournee des Christdemokraten. Die Zeit der Rückblicke, die Zeit des Lobs für eine Lebensleistung – auch von unerwarteter Seite.