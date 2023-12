Deutschlands Jugendliche schneiden im größten internationalen Schulvergleich so schlecht ab wie noch nie. Als zentralen Grund für den neuen Pisa-Schock sehen Bildungsexperten die Corona-Pandemie - und den Lehrermangel.

„Bedenkliche“ Ergebnisse - wie der neue Pisa-Schock in Sachsen-Anhalt bewertet wird

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg/MZ - Deutsche Schüler haben 2022 im internationalen Vergleich so schlecht abgeschnitten wie noch nie: Das Ergebnis der neuen Pisa-Studie hat in Sachsen-Anhalt eine Debatte über Schulqualität und Bildung ausgelöst. „Die Ergebnisse der Pisa-Studie sind besorgniserregend“, erklärte das Landesbildungsministerium von Eva Feußner (CDU) am Dienstag auf MZ-Anfrage. Die Studie solle aber auch als „Ansporn dienen, um uns den Herausforderungen und Aufgaben der Zeit noch entschiedener zu stellen“.