Auto rast in Weihnachtsmarkt-Besucher

Anschlag in Magdeburg

Der Fahrer eines offenbar schwarzen SUV richtete auf dem Weihnachtsmarkt ein Blutbad an

Magdeburg - Auf den Weihnachtsmarkt in Magdeburg ist am Freitagabend ein Anschlag verübt worden. Nach ersten Informationen sind mindestens elf Tote und 60 Verletzte zu beklagen; einige der Verletzten sollen in kritischem Zustand sein. Rettungskräfte und Feuerwehr sind mit einem Großaufgebot im Einsatz. Sie bauen Rettungszelte auf.

Die Polizei hat die Innenstadt inzwischen weiträumig abgesperrt. Autofahrer sollten unbedingt die Magdeburger Innenstadt meiden. Fußgänger werden per Megaphon-Durchsage aufgefordert, die City zu verlassen.

Nach ersten Schilderungen von Weihnachtsmarkt-Besuchern ist ein der Fahrer eines schwarzen SUV auf Höhe des ehemaligen McDonald's vorbei in Richtung Alter Markt abgebogen; dabei hat er Absicherungen durchbrochen und auf dem Weihnachtsmarkt mehrere Menschen überfahren.

Laut Augenzeugen habe er einen Zickzack-Kurs quer über das gesamte Marktgelände gesteuert - offenbar, um möglichst viele Besucher zu erfassen. Beim Versuch, zu wenden, sei er von Polizisten gestoppt und festgenommen worden. Zur Identität des mutmaßlichen Täters gibt es noch keine Informationen.

Erinnerungen an Berlin

Das Geschehen weckt schlimme Erinnerungen an das Attentat auf den Weihnachtsmarkt in Berlin am 19. Dezember 2016, als ein islamistischer Attentäter mit einem gestohlenen Lkw Dutzende Besucher erfasste. Insgesamt 13 Menschen starben, 67 weitere wurden zum Teil schwer verletzt.

Der Beitrag wird laufend aktualisiert.