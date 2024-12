In Magdeburg ist ein Auto in den Weihnachtsmarkt gefahren und hat zahlreiche Menschen erfasst. Es gibt Tote. Der Fahrer wurde festgenommen, es soll sich um einen in Bernburg lebenden Arzt handeln. Wir berichten aktuell.

Anschlag in Magdeburg

Anschlag in Madgeburg: Am Freitagabend ist ein Auto offenbar zielgerichtet in den Magdeburger Weihnachtsmarkt gerast. Es gibt Tote, die Behörden gehen von einem Anschlag aus.

Magdeburg/DUR. – In Magdeburg ist ein Auto in die Menschenmenge des Weihnachtsmarktes gefahren. Wir berichten aktuell, was bekannt ist. Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

23.14 Uhr: Trauer in Magdeburg nach tödlichem Anschlag

Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt Magdeburg mit mindestens zwei Toten hat die Stadt die Johanneskirche als Ort des öffentlichen Trauerns bekannt gegeben.

Zudem wird es am Samstag ab 19 Uhr eine Gedenkstunde im Magdeburger Dom geben.

23.04 Uhr: Nach Anschlag in Magdeburg: Polizei bittet um Hinweise

Die Polizei bittet Zeugen, Fotos oder Videos von dem Geschehen im Hinweisportal der Polizei Sachsen-Anhalt hoch zu laden. Das Portal ist unter https://st.hinweisportal.de/ erreichbar.

22.58 Uhr: Magdeburger Innenstadt nach Anschlag weiträumig abgesperrt

Nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt Magdeburg ist die Innenstadt von Magdeburg weiträumig abgesperrt. Betroffen sind davon auch die MVB. Breiter Weg Süd und Nord sind aktuell für den Bahnverkehr gesperrt. Die Bahnen fahren bis Hauptbahnhof und zurück sowie bis Uniplatz und zurück.

22.42 Uhr: Anschlag in Magdeburg: Pfeiffersche Stiftungen richten Bürgertelefon ein

Die Pfeifferschen Stiftungen Magdeburg haben unter der Telefonnummer 0391-85059356 ein Servicetelefon für Angehörige eingerichtet. Hier stehen ebenfalls ein Ruheraum, ein Aufenthaltsraum sowie Seelsorge und Begleitung zur Verfügung. Die Informationen werden auf der Website der Pfeifferschen Stiftungen aktualisiert.

22.34 Uhr: Polizeieinsatz in Bernburg nach dem Anschlag von Magdeburg

Beim Täter von Magdeburg soll es sich um einen in Bernburg lebenden Arzt handeln. In Bernburg fand am Abend ein Polieieinsatz statt. Die Polizeibeamten seien schwer bewaffnet und hätten auch bei Anwohnern geklingelt und nach einer Personen gesucht.

22.26 Uhr: Polizei richtet Bürgertelefon für Angehörige des Anschlags von Magdeburg ein

Unter der Telefonnummer 0391 – 546 1690 ist ein Bürgertelefon eingerichtet. Die Polizei weist darauf hin, dass dieses ausschließlich für betroffene Angehörige gedacht ist.

Die Universitätsmedizin Magdeburg hat Hotline-Nummern für Angehörige eingerichtet: 0391 - 67 25218 , 0391 - 67 25219 und 0391 - 67 15663. Psychologische Betreuung für Angehörige gibt es in Haus 8, Ebene 4.

22.14 Uhr: Haseloff: Mindestens zwei Tote in Magdeburg

Bei dem Anschlag auf dem Magdeburger Weihnachtsmarkt sind mindestens zwei Menschen ums Leben gekommen, ein Erwachsener und ein Kleinkind, so Ministerpräsident Haseloff.

22.08 Uhr: Reiner Haseloff mit Details zum Täter vom Weihnachtsmarkt Magdeburg

Ministerpräsident Reiner Haseloff teilt mit, dass der Täter seit 2006 in Deutschland lebt. Es handele sich bei dem Mann um einen Arzt aus Bernburg. Man gehe von einem Einzeltäter aus.

In Bernburg läuft nach Informationen der Redaktion derzeit ein Polizeieinsatz.

22.05 Uhr: Erste Behörden-Infos zu Verletzten nach Anschlag in Magdeburg

Bestätigt ist bisher ein Toter. Es gebe 15 Schwerst-, 37 Mittelschwer-, 16 Leichtverletzte.

Neben Magdeburg sind auch Kliniken in ganz Sachsen-Anhalt in Alarmbereitschaft. Laut Ameos-Sprecherin Nancy Thiede seien bereits Patienten unterwegs in die Kliniken im Salzlandkreis.

22.03 Uhr: Sicherheitskreise: Täter vom Weihnachtsmarkt Magdeburg nicht als Islamist bekannt

Der festgenommene Verdächtige ist den deutschen Behörden nach Informationen aus Sicherheitskreisen bislang nicht als Islamist bekannt gewesen. Der Mann soll nach ersten Erkenntnissen etwa 50 Jahre alt sein und aus Saudi-Arabien stammen.

21.55 Uhr: Nach Anschlag in Magdeburg: Kennzeichen bekannt

Laut Zeugenaussagen war der Täter, der nach dem Anschlag in Magdeburg festgenommen wurde, in einem Pkw mit Münchner Kennzeichen unterwegs war.

Da auf dem Beifahrersitz ein Gepäckstück gefunden wurde, das die Einsatzkräfte zunächst nicht identifizieren konnten, wurde ein Sicherheitsradius um das Auto gezogen.

21.53 Uhr: Versorgung von Verletzten nach Anschlag in Magdeburg

Rettungskräfte haben zahlreiche Verletzte in Straßenbahnen und im Alleecenter in Magdeburg versorgt.

21.49 Uhr: Anschlag auf Weihnachtsmarkt - Uniklinik Magdeburg bereitet sich auf Verletzte vor

Inzwischen werden die ersten Verletzten im Universitätsklinikum Magdeburg behandelt. Die ersten zehn bis 20 Patienten würden aktuell versorgt, sagte ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur. Man stelle sich jedoch auf deutlich mehr Verletzte ein. "Wir rüsten gerade auf", sagte der Sprecher der Uniklinik. "Intensivbetten stehen bereit."

21.08 Uhr: Anschlag in Magdeburg: Täter fuhr schwarzen SUV - Festnahme

Nach ersten Schilderungen von Weihnachtsmarkt-Besuchern ist ein der Fahrer eines schwarzen SUV auf Höhe des ehemaligen McDonald's vorbei in Richtung Alter Markt in Magdeburg abgebogen; dabei hat er Absicherungen durchbrochen und auf dem Weihnachtsmarkt mehrere Menschen überfahren.

Laut Augenzeugen habe er einen Zickzack-Kurs quer über das gesamte Marktgelände gesteuert - offenbar, um möglichst viele Besucher zu erfassen. Beim Versuch, zu wenden, sei er von Polizisten gestoppt und festgenommen worden. Zur Identität des mutmaßlichen Täters gibt es noch keine Informationen.

Der Weihnachtsmarkt Magdeburg bietet nach dem Anschlag ein Bild der Verwüstung. Ein Mann ist mit einem Auto gezielt in die Menschenmenge gefahren. Foto: Ivar Lüthe

21.01 Uhr: Behörden nennen erste Zahlen zu Opfer des wahrscheinlichen Anschlags in Magdeburg

Nach ersten Informationen sind mindestens elf Tote und 60 Verletzte zu beklagen, einige der Verletzten sollen in kritischem Zustand sein. Rettungskräfte und Feuerwehr sind mit einem Großaufgebot am Weihnachtsmarkt in Magdeburg im Einsatz. Sie bauen Rettungszelte auf. Zahlreiche Sanitäter versorgen die Menschen, die vor den Marktbuden auf dem Boden liegen.

Nach dem wahrscheinlichen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt Magdeburg sind zahlreiche Sanitäter im Einsatz um die vielen Verletzten zu versorgen. Foto: Heiko Rebsch/dpa

20.57 Uhr: Vermutlich Anschlag auf Weihnachtsmarkt Magdeburg

Nach Angaben von Sachsen-Anhalts Regierungssprecher Matthias Schuppe handelt es sich "vermutlich um einen Anschlag". Auch Stadtsprecher Marcel Reif sagte, nach erstem Stand sei es ein Anschlag.

Die Innenstadt von Magdeburg ist nach dem Anschlag auf den Weihnachtsmarkt weitgehend abgeriegelt. Polizei und Rettungskräfte dominieren das Geschehen. Foto: Ivar Lüthe

20.55 Uhr: Haseloff: Das ist ein furchtbares Ereignis

Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) reagierte mit Entsetzen auf das Geschehen in Magdeburg. "Das ist ein furchtbares Ereignis, gerade jetzt in den Tagen vor Weihnachten", sagte Haseloff der Deutschen Presse-Agentur.

Er wolle sich jetzt selbst ein Bild von der Lage vor Ort machen und sei im Auto auf dem Weg nach Magdeburg. Zu Opfern und Hintergründen des Geschehens konnte Haseloff zunächst keine Angaben machen.

20.51 Uhr: FCM: Wenn Fußball zur Nebensache wird

Bedrückende Stille im Stadion, ein Verein ringt um Worte: Der 1. FC Magdeburg reagiert bestürzt auf die Vorfälle auf dem Weihnachtsmarkt in der Heimat.

"Wenn Fußball zur Nebensache wird – der FCM ist geschockt und in Gedanken bei den Betroffenen rund um die schrecklichen Ereignisse am Magdeburger Weihnachtsmarkt", schrieb der Club nach Abpfiff und verzichtete auf einen Spielbericht.

Nach den Meldungen des Anschlags auf dem Weihnachtsmarkt Magdeburg stellten die Fans beim FCM-Spiel in Düsseldorf jeden Support ein. Foto: IMAGO/Maximilian Koch

20.25 Uhr: Gastronom spricht von kriegsähnlichen Zuständen auf dem Weihnachtsmarkt

Ein Gastronom, der zwei Stände auf dem Weihnachtsmarkt Magdeburg betreibt, berichtet, dass der Täter direkt an seinem Burger-Stand vorbei gefahren ist und dabei den Tresen komplett abräumte.

Viele Menschen seien in letzter Sekunde noch zur Seite gesprungen, doch nicht alle hätten das geschafft. Der Fahrer sei ohne Rücksicht auf Verluste gefahren, alles sei blitzschnell gegangen.

20.32 Uhr: Augenzeugin berichtet: Täter fuhr in Märchen-Areal

Eine Augenzeugin berichtet, dass der Täter ausgerechnet in den Märchen-Bereich des Magdeburger weihnachtsmarktes gefahren sei, auf dem viele Familien unterwegs sind. Sie selber habe mit ihrem Kind gerade noch zur Seite springen können.

20.23 Uhr: Möglicherweise Dutzende Tote

Die Lage in der Magdeburger Innenstadt ist extrem unübersichtlich. Möglicherweise gibt es Dutzende Tote. Der Fahrer sei laut Augenzeugen mit seinem Auto Zickzack gefahren.

20.18 Uhr: Fahrer des Pkw festgenommen

Der Fahrer des Pkw, der auf den Magdeburger Weihnachtsmarkt gerast ist, wurde festgenommen. Das berichtet die Deutsche Presse-Agentur dpa.

Angaben zu einem möglichen Hintergrund des Vorfalls gibt es aus Regierungskreisen zunächst nicht. Somit ist auch unklar, ob es sich möglicherweise um einen Terroranschlag handelt.

20.10 Uhr: Andere Märkte in Sachsen-Anhalt reagieren

Die Stadt Halle hat sofort auf den Vorfall von Magdeburg reagiert und die Sicherheitsmaßnahmen für den eigenen Weihnachtsmarkt erhöht. Die Krankenhäuser der Stadt bereiten sich auf mögliche Verletzte vor, so Tobias Teschner, Leiter des Fachbereichs Sicherheit der Stadt Halle.

19.55 Uhr: Handelt es sich um einen Anschlag auf den Weihnachtsmarkt Magdeburg?

Nach ersten Schilderungen von Weihnachtsmarkt-Besuchern hat das Fahrzeug Absicherungen durchbrochen und auf dem Weihnachtsmarkt mehrere Menschen überfahren. Augenzeugen berichten von mehreren Toten und Verletzten. Rettungskräfte und Feuerwehr sind vor Ort.

Die Polizei hat die Innenstadt inzwischen abgesperrt. Autofahrer sollten unbedingt die Magdeburger Innenstadt meiden.

In Magdeburg ist ein Auto in den Weihnachtsmarkt gerast. Es gibt viele Verletzte und auch Tote. Foto: Dörthe Hein/dpa-Zentralbild/dpa

19.45 Uhr: FCM-Fans in Düsseldorf in Gedanken daheim

Der Vorfall in Magdeburg beschäftigt auch den FCM, der zur Stunde in Düsseldorf um Punkte spielt. Nachdem die Nachricht bekannt wurde, stellten die Fans des FCM den Support sofort ein.

Wenig später folgten die Fans des Gegners Fortuna Düsseldorf und stellten den Support ebenfalls ein.

19.40 Uhr: Rettungskräfte aus ganz Sachsen-Anhalt alarmiert

Die Einsatzkräfte sind im Großeinsatz. Unter anderem wurden auch die Hubschrauber aus Halle/Oppin in die Landeshauptstadt beordert.

19.30 Uhr: Auto rast in den Magdeburger Weihnachtsmarkt

Laut noch unbestätigten Meldungen ist ein Auto in den Magdeburger weihnachtsmarkt gerast. Demnach erfasste der Pkw mehrere Menschen. Der Wagen sei etwa auf Höhe des ehemaligen McDonalds auf den Marktplatz abgebogen.