Magdeburg - Temperaturen, die an der 30-Grad-Marke kratzen und Sonne satt: Das Wetter hat die Menschen in Sachsen-Anhalt zum Monatsanfang wahrlich verwöhnt. Die hohen Temperaturen sind für April eher ungewöhnlich. Doch der Euphorie aller Sonnenanbeter zum Trotz wird das T-Shirt-Wetter bald wieder passé sein. Der Winter wird im Frühling aber nicht zurückkommen.

Wetter: Mitte April sinken die Temperaturen

In der zweiten Aprilwoche herrschen in Sachsen-Anhalt anfangs milde Temperaturen über 20 Grad. Dabei bleibt es im Land vielerorts bewölkt und das Regenrisiko ist leicht erhöht. Die Wetterlage bleibt bis zur Monatsmitte etwa auf ähnlichem Niveau. Dann wird ein Temperatursturz erwartet, wobei die Thermometeranzeige dann einstellige Werte anzeigen wird.

Lesen Sie auch: Müde bis glücklich: Das macht der Frühling mit dem menschlichen Körper

Der April weiß bekanntlich nicht, was er will, heißt es in einer Volksweisheit. Was sagen die Bauernregeln über den April?

Bauernregeln für den April

Bringt der April viel Regen, so deutet der auf Segen - Ist der April reich an Niederschlag, so kann dies auf warme und eher regenarme Folgemonate hindeuten.

Ist der April reich an Niederschlag, so kann dies auf warme und eher regenarme Folgemonate hindeuten. Trockener April stellt die Mühlen still - Regnet es im April zu wenig, kann dies Folgen für die Ernteerträge von Getreide haben, was größtenteils im Sommer und Spätsommer geerntet wird.

Regnet es im April zu wenig, kann dies Folgen für die Ernteerträge von Getreide haben, was größtenteils im Sommer und Spätsommer geerntet wird. Wenn der April Spektakel macht, gibt’s Korn und Heu in voller Pracht - Je niederschlagsreicher der April, desto fruchtbarer die Böden für Aussaaten

Je niederschlagsreicher der April, desto fruchtbarer die Böden für Aussaaten Ist der April zu schön, kann im Mai der Schnee noch wehn

Blüht die Esche vor der Eiche, gibt es eine große Bleiche - blüht die Eiche vor der Esche, gibt es eine große Wäsche - Mit Bleiche ist ein trockener Sommer gemeint, Wäsche bezieht sich auf einen niederschlagsreichen Sommer.

Hundertjähriger Kalender: Wetteraussichten für April

Laut des Hundertjährigen Kalenders ist das Wetter im April wegweisend für die Temperaturen im Sommer. Regnet es viel und ist es zu kühl, so wirkt sich das auch auf die Arbeit von Landwirten aus. Ernteerträge fallen mitunter geringer aus oder sind später als üblich fertig.

Lesen Sie auch: Tipps für den Garten: Worauf muss im April geachtet werden?

Der Hundertjährige Kalender ist eine Zusammenstellung von Wettervorhersagen. Er wurde im 17. Jahrhundert von einem fränkischen Mönch aufgrund damaliger astrologischer Vorstellungen erstellt.