Bis zu 22 Grad am Montag in Sachsen-Anhalt

Krokusse blühen in der Innenstadt von Magdeburg.

Magdeburg - Auf sommerliche Temperaturen können sich die Menschen in Sachsen-Anhalt auch am Montag freuen. Bis zu 22 Grad sind nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes zu erwarten. Bis in den Vormittag hinein ist leichter Regen möglich. Im Tagesverlauf wird es dann immer wieder sonnig, dazu weht ein schwacher Wind.

In der Nacht zum Dienstag sinken die Temperaturen bis auf zwölf Grad. Dabei bleibt es trocken und teilweise leicht bewölkt, wie es am Montag hieß.