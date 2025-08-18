Berlin - Hertha BSC will im DFB-Pokal den ersten Sieg in dieser Saison feiern. Nach zwei Niederlagen in der 2. Fußball-Bundesliga treffen die Berliner zum Auftakt des Pokal-Wettbewerbs auf Preußen Münster. Anstoß ist an diesem Montag um 18.00 Uhr im Stadion des Liga-Konkurrenten. Verlieren die Hauptstädter auch dieses Spiel, stehen Trainer Stefan Leitl und seine Spieler schon früh in dieser Spielzeit mächtig unter Druck.

Der Coach muss auf etliche Akteure verzichten. So fallen etwa neben John Brooks, Pascal Klemens und Diego Demme auch Paul Seguin, Michal Karbownik und Luca Schuler aus. Ob der Infekt von Verteidiger Niklas Kolbe rechtzeitig verschwindet, war am Sonntag noch offen. In der Vorsaison war für die Berliner, die jedes Jahr vom Finale im eigenen Stadion träumen, im Achtelfinale Schluss.