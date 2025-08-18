Seit knapp 25 Jahren erschrecken ausgebildete Schauspielerinnen und Schauspieler Menschen im Hamburg Dungeon. Für die Halloween-Zeit können sich jetzt auch nicht ausgebildete Grusel-Fans bewerben.

Hamburg - Das Hamburg Dungeon sucht für die Halloween-Zeit neue Darstellerinnen und Darsteller, die Gäste in den Warteschlangen rund um die Gruselshows in der Speicherstadt erschrecken sollen. Anders als die etwa 50 Gruselakteure, die fest im Dungeon arbeiten, müssen die Bewerberinnen und Bewerber dafür keine ausgebildeten Schauspielerinnen und Schauspieler sein.

Beim Gruseln komme es unter anderem auf das richtige Timing und die Authentizität an, sagt Nicolas Schulze, der seit knapp sechs Jahren als Schauspieler im Hamburg Dungeon arbeitet. Neben dem passenden Auftreten brauche es auch die passende Kostümierung.

Um Teil des Halloween-Teams zu werden, müssen sich die Bewerberinnen und Bewerber bei einem Castingtermin im August beweisen. Jeder Interessierte über 18 Jahre kann sich anmelden. Das Dungeon begrüßt seit knapp 25 Jahren Besucherinnen und Besucher zum Gruseln in der Hamburger Speicherstadt.