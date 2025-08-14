Mit seinem letzten Film "Das Kanu des Manitu" ist Schauspieler Sky du Mont in den Ruhestand verabschiedet worden. Die Premiere des Films in München war für ihn und seine Kollegen sehr emotional.

Sky du Mont nimmt Abschied: "Das Kanu des Manitu" ist sein letzter Film

Sky du Mont: „Das Kanu des Manitu“ von Michael „Bully“ Herbig soll sein letzter Film sein.

München. – Rührender Abschied bei der Premiere von „Das Kanu des Manitu“ am Dienstag in München: Schauspiel-Star Sky du Mont hat offiziell sein Karriereende bekanntgegeben.

Lesen Sie auch: Raab und Bully bringen Song zu "Kanu des Manitu" heraus

Für den 78-Jährigen ist der Film nicht nur eine Rückkehr in seine Paraderolle als Bösewicht Santa Maria, sondern auch der letzte Dreh seiner 55-jährigen Schauspielkarriere. "Nach so vielen Jahren ist das ein würdiger Abgang", sagte du Mont bei einer Pressekonferenz in München.

"Bully" überzeugte Sky du Mont für "Das Kanu des Manitu"

Die Fortsetzung des Kultfilms "Der Schuh des Manitu" kommt nach fast 25 Jahren in die Kinos. Regisseur Michael "Bully" Herbig überzeugte Sky du Mont persönlich bei einem Abendessen, noch einmal als Santa Maria vor die Kamera zu treten, wie er auf einer Pressekonferenz verriet. "Wieso, ich bin tot?", habe er zunächst gewitzelt. Doch Herbig habe versichert: "Das kriegen wir schon irgendwie hin."

Nach 55 Jahren verabschiedet sich Sky du Mont aus dem Schauspielgeschäft. Foto: IMAGO / Sven Simon

Auch interessant: "Das Kanu des Manitu" – Nostalgie mit Gags und viel Gefühl

"Das war ein Geschenk", sagte der Schauspieler bei der Pressekonferenz über seine Rückkehr und dankte "Bully" sowie seinen Kollegen Christian Tramitz und Rick Kavanian: "Mit euch zu arbeiten, ist ein absoluter Höhepunkt."

Standing Ovations für Sky du Mont bei Premiere von "Das Kanu des Manitu"

Der Abschied am Set sei emotional gewesen. Bei der Pressekonferenz verriet Herbig, dass er für die letzte Einstellung des Films das gesamte Team zusammenkommen ließ, doch nach wenigen Worten habe seine Stimme schon versagt.

"Bully", Christian Tramitz und Rick Kavanian stehen für "Das Kanu des Manitu" wieder zusammen vor der Kamera. Foto: picture alliance/dpa/herbX film/Constantin Film | Luis Zeno Kuhn

Auch bei der Premiere am Dienstag seien Tränen geflossen, sowohl bei den Kollegen als auch im Publikum. Sky du Mont wurde mit minutenlangen Standing Ovations in den verdienten Schauspiel-Ruhestand geschickt.