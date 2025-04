Die 6. Staffel von Michael „Bully" Herbigs-Show "LOL: Last One Laughing" startet am 17. April auf Amazon Prime. Der Comedian gibt seinem Kollegen Oliver Pocher schon im Vorfeld eine klare Abfuhr.

Warum Comedian Oliver Pocher nie bei "Last One Laughing" dabei ist

Michael „Bully" Herbig verrät, warum er Oliver Pocher nicht bei „LOL: Last One Laughing" dabei haben will.

Halle (Saale). - Michael „Bully" Herbigs-Show „LOL-Last One Laughing" startet am 17. April in die sechste Runde bei Amazon Prime Video. Zehn Promis stellen sich dann wieder der nahezu unmöglichen Herausforderung, nicht zu lachen, wenn ein anderer Kollege Scherze macht und Witze reißt.

Comedian Oliver Pocher ist wieder nicht dabei - und Herbig erklärt jetzt, warum.

Herbig bevorzugt bestimmte Stars und Promis

Pocher ist erneut nicht unter den zehn auserwählten Promis für die Comedyshow. Gastgeber Herbig sagt im Interview mit „TV Digital" dazu, dass er bei der Zusammenstellung der Kandidaten auf eine „sehr empathische, liebenswürdige und unellenbogenartige Chemie" achte. Dem fügt der 56-Jährige noch hinzu: „Oliver Pocher in Ehren, aber es gibt sicherlich auch andere, die gefragt werden können."

Während Pocher also fehlen wird, treten andere Kandidaten um die 50.000 Euro für einen guten Zweck an. Sie müssen dafür sechs Stunden zusammen in einem Studio mit Stand-up-Comedy und anderen Tricks aushalten, ohne zu lachen - ein Ausrutscher ist erlaubt.

Die ersten beiden Folgen der neuen Staffel erscheinen am Gründonnerstag (17. April). Danach folgen wöchentlich zwei Episoden.

Erfolgsshow „LOL" mit bekannten Schauspielern und Moderatoren

Mit dabei ist zum vierten Mal Hazel Brugger (31). Auch Ralf Schmitz (50) ist kein Neuling in der Show. Dieses Mal sind erstmalig die Schauspieler Florian David Fitz (50) und Jürgen Vogel (56) mit von der Partie. Die Moderatoren Ariane Alter (39), Ricardo Simonetti (32) und Giovanni Zarella (47) sind ebenfalls zum ersten Mal bei „LOL", genauso wie die Comedians Till Reiners (40), Lutz van der Horst (49) und Helene Bockhorst (37).

Seit der Debütstaffel 2021 feierte die Show zahlreiche Erfolge und gewann unter anderem den Deutschen Fernsehpreis sowie den Deutschen Comedypreis 2021. Zudem ist LOL einer der meist gestreamten Titel auf Amazon Prime.