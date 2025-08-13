Die ARD-Doku "Die Küblböck-Story – Eure Lana Kaiser" zeigt die vielen Facetten von Daniel Küblböck - darunter auch seine psychischen Probleme. Eine Weggefährtin erinnert sich.

Alkoholprobleme und Psychosen - ARD-Doku beleuchtet das Leben von Daniel Küblböck

Hamburg. – Im September 2018 ist Entertainer Daniel Küblböck (†33) bei einer Kreuzfahrt auf hoher See vor der Küste Neufundlands über Bord gegangen. Seitdem ranken sich Spekulationen und Theorien um seinen tragischen Tod und dessen Hintergründe.

Offenbar, so berichtet Merkur, habe der Sänger, der sich kurz vor seinem Tod immer mehr zu seiner transgeschlechtlichen Identität "Lana Kaiser" bekannte, mit psychischen Herausforderungen gekämpft.

ARD-Doku beleuchtet Leben von DSDS-Star Daniel Küblböck

Die dreiteilige ARD-Dokumentation "Die Küblböck-Story – Eure Lana Kaiser" beleuchtet nun die Psyche des 33-Jährigen. Dabei kommt auch Friederike Dörr zu Wort. Sie ging gemeinsam mit ihm 2015 ihrer Schauspielausbildung am Europäischen Theaterinstitut Berlin (ETI) nach.

Lesen Sie auch: Rätselhafte Sprachnachricht von Daniel Küblböck

Die Schauspielerin erinnert sich an Alkohol-Probleme des ehemaligen DSDS-Teilnehmers und daran, "dass er öfter nicht nüchtern zu Proben aufgetaucht ist".

Dadurch sei die gemeinsame Probenarbeit erschwert worden. Sein Verhalten sei gerade für die Leute, die eng mit ihm zu tun hatten, "anstrengend" sowie am Ende "besorgniserregend" gewesen.

Lesen Sie auch: Daniel Küblböck: Neue Posts auf Instagram aufgetaucht – Diskussionen im Netz

Schauspielerin Friederike Dörr spricht über "gruseligen" Vorfall

Ein "gruseliger" Vorfall ist Dörr besonders im Gedächtnis geblieben. So soll Küblböck Saft über das Mischpult der Tontechnik im Probenraum gekippt haben. Auf dem Boden sollen Orangen gelegen haben, in denen Messer steckten. Auch Kostüme sollen zum Teil zerschnitten worden sein.

Auch interessant: Wegen Daniel Küblböck: Olivia Jones plagen schwere Schuldgefühle

Die Polizei wurde informiert und konnte anhand der Überwachungsvideos Daniel Küblböck als Verursacher ermitteln. "Der hat eine richtig heftige Psychose", habe für Dörr damals festgestanden.

Diese versteckten Hilferufe seien bei anderen Weggefährten nicht unbemerkt geblieben. Auch TV-Kollegin Olivia Jones plagen deswegen noch heute Schuldgefühle.