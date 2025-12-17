Bisher ging Antonia Kaloff im MDR auf Sendung: Jetzt verlässt sie das Aufnahmestudio, um für die Linkspartei in Sachsen-Anhalts Landtag einzuziehen. Den Wechsel in die Politik begründet sie auch mit der Sorge um die Pressefreiheit.

Antonia Kaloff geht als MDR-Moderatorin - und will jetzt für die Linke Politik machen

Magdeburg/MZ - Die bisherige MDR-Moderatorin Antonia Kaloff verlässt den Sender - stattdessen will sie 2026 in den Landtag von Sachsen-Anhalt einziehen. Das gab der MDR am Mittwoch bekannt. Ab sofort moderiere Kaloff nicht mehr die populäre Morningshow bei „MDR Sachsen-Anhalt – Mein Radio. Mein Zuhause“, an ihrer Stelle übernehme nun Julia Rosebrock.