Auf Sturmtief Zoltan folgt an Weihnachten der Regen. Für einen Teil von Sachsen-Anhalt hat der Deutsche Wetterdienst jetzt eine amtliche Warnung herausgegeben. Welche Landkreise betroffen sind.

DWD warnt vor Starkregen an Heiligabend: Diese Teile Sachsen-Anhalts sind betroffen

Halle (Saale)/DUR/dpa – Der Deutsche Wetterdienst hat für zwei Landkreise eine amtliche Warnung vor Dauerregen an Heiligabend veröffentlicht. Die Experten des DWD erwarten bis zu 40 Liter Regen pro Quadratmeter.

Betroffen sind die Landkreise Harz und Mansfeld-Südharz und hier vor allem die Staulagen des Harzes.

Zwischen Heiligabend 0 Uhr und dem ersten Weihnachtsfeiertag 10 Uhr wird ergiebiger Dauerregen erwartet.

Da die Böden durch den bisherigen Regen längst gesättigt sind, dürfte der Niederschlag aus Auswirkungen auf die Flusspegel in der Region haben. Bereits jetzt haben mehrere Flüsse die erste und teils auch die zweite Warnstufe überschritten.

In Sachsen-Anhalt gilt derzeit eine Hochwasserwarnung für die Mulde. An Ohre, Saale, Schwarzer und Weißer Elster, Aland, Ehle, Bode, Unstrut und der Elbe wird die Lage intensiv beobachtet.

Heiligabend in Sachsen-Anhalt grau und nass - Orkan auf dem Brocken

Laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes in Leipzig bleibt es am Samstag bei zwei bis vier Grad zwischen Harz und Burgenlandkreis regnerisch. Nur im Harz oberhalb von 700 Metern gibt es noch Schnee, der später ebenfalls in Regen übergeht. Auf dem Brocken herrscht schwerer Sturm.

Für Heiligabend wird grauer Himmel mit Regen und milden neun bis zwölf Grad prognostiziert. In den Landkreisen Harz und Mansfeld-Südharz gibt es laut der DWD-Prognose Dauerregen. Im Harz setzt Tauwetter ein. Auf dem Brocken tobt ein Orkan.