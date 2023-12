So sah es an der Auebrücke in Zeitz aus. Vom Elsterradweg schaute nur das Schild aus dem Wasser. Aber diese Bereiche sind zur Überflutung vorgesehen.

Zeitz/MZ. - Gute Nachrichten gibt es am ersten Feiertag vom Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft (LHW): Der Pegelstand der Weißen Elster in Zeitz ist auf 3,97 Meter gesunken, am Vortag waren es noch 4,27 Meter. Die Tendenz ist fallend. Warum es dennoch noch keine Entwarnung ist.

„An den Pegeln Gera-Langenberg und Zeitz haben sich fallende Wasserstände durchgesetzt“, heißt es am Vormittag vom LHW. In Zeitz gelte nur noch die Alarmstufe 2. Lediglich in Halle und im Saalekreis gelte noch die Alarmstufe 3. Aber auch dort rechne man nicht mehr mit einem weiteren Anstieg bis in die Alarmstufe 4.

Dennoch bleibe die Wetterlage in Sachsen-Anhalt unverändert wechselhaft mit vielen Niederschlägen. Das stellt auch das LHW zur meteorologischen Situation voran. Und im Gebirge hat die Schneeschmelze eingesetzt. Angesichts der aktuell sehr milden Temperaturen im zweistelligen Bereich, die noch einige Tage anhalten sollen, dürfte sich das fortsetzen.