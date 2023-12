Laut Verwaltung finden Kontrollen statt, Einsatzkräfte seien vorbereitet. Welche Informationen es online und als Anzeige an der Tafel an der Engelsbrücke gibt.

Die Weiße Elster in der Nähe des Tiergartens in Zeitz.

Zeitz/MZ. - Die Anzeige zum Wasserstand der Weißen Elster an der Engelsbrücke in Zeitz zeigt - nichts. Stimmt nicht ganz. „Was bedeutet 888?“ fragt eine Seniorin, die dort stehengeblieben ist, und zeigt zur Tafel. Die drei Zahlen auf einer Seite der Tafel bedeutet gewissermaßen „außer Betrieb“. Die Frau zeigt zum Fluss und sagt: „Das ist ja blöd, wenn das gerade jetzt nicht funktioniert.“

Es gibt nämlich durchaus Zeitzer, denen Informationen im sozialen Netzwerk Facebook nichts nützen, weil sie dort nicht vertreten sind. Die Stadt Zeitz hat vorgesorgt und aktualisiert die Informationen auf ihrer Webseite regelmäßig. Doch nicht jeder geht regelmäßig - oder überhaupt - in Internet. Und deshalb war die Frau ja auch zur Anzeigetafel gegangen. Womit sie nicht die einzige war. Ansonsten lohnt aber der Blick auf den Onlineauftritt unter www.zeitz.de der Stadt.

Dort erfährt man, wie von Samstagabend an reagiert wurde. Am 23. Dezember überschritt die Weiße Elster im Bereich der Stadt Zeitz bereits die Marke von 3,25 Meter, was zur Folge hatte, dass Alarmstufe 1 ausgerufen wurde. „Der Fluss befindet sich hierbei noch im Flussbett und es kann nur vereinzelt zu Ausuferungen kommen. Jedoch wurden mit regelmäßiger Kontrolle der Wasserstände sowie der Flächen im Bereich der Weißen Elster erste Maßnahmen zur Sicherung der Bevölkerung eingeleitet“, erklärt Pressesprecher Lars Werner.

Die Tafel an der Engelsbrücke, die Pegelstände anzeigen soll, ist defekt. Das Foto ist von Heiligabend gegen Mittag. Foto: Angelika Andräs

Wie erwartet stieg der Pegelstand über Nacht weiter, erreichte am Heiligabend gegen 11 Uhr die Marke von 4,26 Meter (anderen Angaben zufolge 4,27 Meter). Die Folge: Alarmstufe 2 trat in Kraft. Für den ersten Feiertag, den 25. Dezembe, sei aber bereits ein Pegelstand in Höhe von 3,90 Meter prognostiziert worden. Was auch nahezu eintrat, um 11 Uhr gab das LHW den Pegelstand mit 3,97 Meter an.

Die Stadt Zeitz hatte sich auf die bisherigen Geschehnisse vorbereitet. Das betont Werner. „Auch wenn einige Flächen, welche als Ausgleichsflächen im Falle eines Hochwassers gedacht sind, bereits überflutet sind, besteht bisher keine weitere Gefahr für die Bürgerinnen und Bürger.“ Neben den in Alarmstufe 1 eingeleiteten Maßnahmen werden zudem regelmäßige Kontrollen der Gewässer, gefährdeter Anlagen und Objekte und der Ausuferungsbereiche durchgeführt, die Einsatzkräfte vor Ort tauschen sich dauerhaft mit den Verantwortlichen der Stadt und des LHW aus und die Wasserwehr sowie weitere Einsatzkräfte bereiten sich auf mögliche Einsätze vor.“

Bei Bedarf würden notwendige Einsatzkräfte hinzugezogen und es würden weitere Maßnahmen zur Sicherung aller Bürgerinnen und Bürger getroffen, heißt es von der Stadt. Auch wenn sich die Lage aktuell zu entspannen scheint, bleibt man aufmerksam. „Die Situation bei den Pegelständen ist sehr dynamisch, Änderungen sind innerhalb von kurzer Zeit möglich“, so Werner.

Informationen zu den Pegelständen und den Warn- und Alarmstufen können mit der App „Mein Pegel“ oder unter https://mobil.hvz-sachsen-anhalt.de/ abgerufen werden.

Zudem informiert die Stadt Zeitz, wenn weitere Maßnahmen zum Hochwasserschutz getroffen und eingeleitet werden müssen. Zahlreiche andere Seiten, die man online unter Stichwörtern, wie „Hochwasser Zeitz“ oder „Pegelstände Weiße Elster“ findet, informieren ebenfalls.