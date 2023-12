Hochwassergefahr in Mansfeld-Südharz Mit Video: 30 Millionen Kubikmeter Wasser - Talsperre Kelbra ist fast vollgelaufen

Dauerregen und Tauwetter in den Höhenlagen des Harzes führen zu Hochwasser in Bächen und Flüssen in Mansfeld-Südharz. Der Krisenstab des Landkreises Mansfeld-Südharz tritt zusammen.