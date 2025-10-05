Der Markt für alkoholfreien Wein wächst, doch für Winzer bleibt er teuer, aufwendig und geschmacklich heikel. Warum sich trotzdem ein Betrieb in Sachsen-Anhalt traut.

Freyburg/Jessen/MZ - Wer nach einer Feier noch Auto fahren will, hat mit alkoholfreiem Bier eine bewährte Alternative zum Prozentigen. Auch Sekt gibt es längst ohne Alkohol. Nur beim Wein tut sich die Branche schwer. Zwar wächst das Interesse, doch die Produktion lohnt sich bislang nur für wenige. Ein Blick nach Sachsen-Anhalt zeigt, warum.