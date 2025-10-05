weather regenschauer
Kleiner Marktanteil Alkoholfreier Wein in Sachsen-Anhalt: Chance oder Minusgeschäft?

Der Markt für alkoholfreien Wein wächst, doch für Winzer bleibt er teuer, aufwendig und geschmacklich heikel. Warum sich trotzdem ein Betrieb in Sachsen-Anhalt traut.

Von Jonas Lohrmann 05.10.2025, 07:00
Winzer Johannes Zwicker spürt bislang nur wenig Nachfrage nach alkoholfreiem Wein.
Winzer Johannes Zwicker spürt bislang nur wenig Nachfrage nach alkoholfreiem Wein. (Foto: Zwicker)

Freyburg/Jessen/MZ - Wer nach einer Feier noch Auto fahren will, hat mit alkoholfreiem Bier eine bewährte Alternative zum Prozentigen. Auch Sekt gibt es längst ohne Alkohol. Nur beim Wein tut sich die Branche schwer. Zwar wächst das Interesse, doch die Produktion lohnt sich bislang nur für wenige. Ein Blick nach Sachsen-Anhalt zeigt, warum.