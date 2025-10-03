In der „Kunsthalle Talstrasse“ zeigt eine opulente Ausstellung 150 Arbeiten von 42 Künstlern, die sich mit dem Thema Tod und Trauer beschäftigt haben.

Halle/MZ. - . Das Unbekannte, es fasziniert. „Und was ist unbekannter als der Tod?“, fragt Matthias Rataiczyk und begründet so die Idee für die aktuelle Ausstellung in der „Kunsthalle Talstrasse“ unter dem Titel „Echo des Unbekannten. Vom Umgang mit Tod und Vergänglichkeit“, die am Mittwoch eröffnet wurde. Künstler, sagt der Kunstvereinsvorsitzende, hätten sich schon immer damit befasst, zu allen Zeiten, in allen Kulturen. Auch ihn habe das Thema von jeher gereizt; folgerichtig finden sich auch seine Arbeiten dazu in der Schau.