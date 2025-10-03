weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. Polizei verliert Prozess: Er nannte eine arm- und beinlose nackte Frau „Bumsklumpen“ - Polizeischüler in Sachsen-Anhalt darf zurück in den Dienst

Polizei verliert Prozess Er nannte eine arm- und beinlose nackte Frau „Bumsklumpen“ - Polizeischüler in Sachsen-Anhalt darf zurück in den Dienst

Für einen widerwärtigen Post in einer Chatgruppe der Polizei-Fachhochschule von Sachsen-Anhalt wurde er entlassen. Warum ein Berufungsgericht den Fall nun ganz anders beurteilt.

Von Hagen Eichler 03.10.2025, 14:00
In dieser Presskonferenz Anfang 2023 kündigte Innenministerin Tamara Zieschang (rechts) an, 18 Polizeianwärter zu entlassen.
In dieser Presskonferenz Anfang 2023 kündigte Innenministerin Tamara Zieschang (rechts) an, 18 Polizeianwärter zu entlassen. (Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa)

Magdeburg/MZ - Die Polizei von Sachsen-Anhalt muss einen 2023 entlassenen Polizei-Auszubildenden wieder einstellen. Das hat das Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt entschieden.