Polizei verliert Prozess Er nannte eine arm- und beinlose nackte Frau „Bumsklumpen“ - Polizeischüler in Sachsen-Anhalt darf zurück in den Dienst
Für einen widerwärtigen Post in einer Chatgruppe der Polizei-Fachhochschule von Sachsen-Anhalt wurde er entlassen. Warum ein Berufungsgericht den Fall nun ganz anders beurteilt.
03.10.2025, 14:00
Magdeburg/MZ - Die Polizei von Sachsen-Anhalt muss einen 2023 entlassenen Polizei-Auszubildenden wieder einstellen. Das hat das Oberverwaltungsgericht Sachsen-Anhalt entschieden.