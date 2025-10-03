Polizei verliert Prozess Er nannte eine arm- und beinlose nackte Frau „Bumsklumpen“ - Polizeischüler in Sachsen-Anhalt darf zurück in den Dienst

Für einen widerwärtigen Post in einer Chatgruppe der Polizei-Fachhochschule von Sachsen-Anhalt wurde er entlassen. Warum ein Berufungsgericht den Fall nun ganz anders beurteilt.