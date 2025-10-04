Der erste Tag nach der Wiedervereinigung ist ein Donnerstag. Die Feiern sind vorbei, das Hochgeschwindigkeitsrennen zur Einheit ist beendet. Mit dem Rest der Vereinigungswoche vor 35 Jahren beginnt ein Marathon, der bis heute nicht beendet ist.

3. Oktober 1990: Party in der Hochzeitsnacht und der Kater danach

Feier auf dem Markt in Halle(Saale) zur Deutschen Einheit in der Nacht vom 2. zum 3. Oktober 1990. Nicht lange nach der Hochzeitsnacht kam der Kater.

Halle/MZ. - Deutschland, einig Partyland! Es ist die Nacht der Nächte, ein Abend im Frühherbst, der Millionen freudetrunkene Menschen aus einem Land ins andere befördern wird, ohne dass sie dazu ein Auto, einen Bus oder Zug besteigen müssen. Der Markt in Halle ist voll, auch in Magdeburg, Dessau, Zeitz und Stendal weht ein Meer von schwarz-rot-goldenen Fahnen, als sei schon wieder Fußball-WM.