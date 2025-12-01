Die Arbeitslosenzahlen unter Uni-Absolventen steigen stärker als in anderen Bildungsgruppen. Schwer haben es vor allem Berufseinsteiger.

Akademiker finden in Sachsen-Anhalt keinen Job: Lohnt sich ein Studium noch?

Halle/MZ. - Ein Studium galt lange als Garant für eine sichere Zukunft – doch immer mehr Akademiker finden in Sachsen-Anhalt keinen Job. Im Oktober waren im Bundesland rund 5.700 von ihnen arbeitslos – fünf Prozent mehr als zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr und knapp 52 Prozent mehr als 2021. Zudem stieg die Arbeitslosigkeit deutlich stärker als in allen anderen Bildungsgruppen.