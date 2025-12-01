weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Sachsen-Anhalt
    4. >

  4. Wirtschaftskrise: Akademiker finden in Sachsen-Anhalt keinen Job: Lohnt sich ein Studium noch?

Wirtschaftskrise Akademiker finden in Sachsen-Anhalt keinen Job: Lohnt sich ein Studium noch?

Die Arbeitslosenzahlen unter Uni-Absolventen steigen stärker als in anderen Bildungsgruppen. Schwer haben es vor allem Berufseinsteiger.

Von Lisa Garn 01.12.2025, 06:00
Studentin Pauschale
Studentin Pauschale (Foto: imago/photothek)

Halle/MZ. - Ein Studium galt lange als Garant für eine sichere Zukunft – doch immer mehr Akademiker finden in Sachsen-Anhalt keinen Job. Im Oktober waren im Bundesland rund 5.700 von ihnen arbeitslos – fünf Prozent mehr als zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr und knapp 52 Prozent mehr als 2021. Zudem stieg die Arbeitslosigkeit deutlich stärker als in allen anderen Bildungsgruppen.