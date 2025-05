Er ist 34 Jahre alt und erreicht auf Social Media zahlreiche junge Menschen: Ulrich Siegmund soll für die rechtsextreme AfD bei der Landtagswahl 2026 als Spitzenkandidat antreten. So erklärt es nun sein Co-Chef in der Landtagsfraktion.

AfD will mit Ulrich Siegmund als Spitzenkandidat in die Landtagswahl 2026 ziehen

Magdeburg/MZ/dpa - Sachsen-Anhalts AfD will mit Ulrich Siegmund als Spitzenkandidat in die Landtagswahl 2026 gehen. Das kündigte sein Parteikollege Oliver Kirchner am Montag vor Journalisten an – beide Politiker führen die AfD im Landtag als Doppelspitze an.

„Ich selber werde das natürlich auch unterstützen“, sagte Kirchner über seinen Co-Chef. Der 34-jährige Siegmund, der in Tangermünde (Landkreis Stendal) wohnt, könne bei der Wahl „auch jüngere Leute ansprechen“.

2021 hatte Kirchner die AfD bei der Landtagswahl angeführt

Bei der Landtagswahl 2021 war Kirchner noch Spitzenkandidat gewesen. Mit ihm hatte die mittlerweile als gesichert rechtsextremistisch eingestufte AfD 20,8 Prozent geholt. Siegmund muss noch offiziell von einem Parteitag zum Spitzenkandidaten gewählt werden. Kirchner sagte am Montag, für die AfD sei es letztlich egal, welchen Spitzenkandidaten die CDU nominieren werde. Siegmund könne beide „deutlich überholen“.

Siegmund betont am Montag gegenüber der Nachrichtenagentur DPA die enge Zusammenarbeit mit Kirchner. „Am Ende werden wir die Wahl gemeinsam gewonnen haben. Im Herbst nächsten Jahres werden wir an Erfolg ernten, was unter seiner und unserer gemeinsamen Fraktionsführung mit einer starken Mannschaft die letzten Jahre gesät wurde“, sagte Siegmund.

Die Landtagswahl findet in Sachsen-Anhalt voraussichtlich am 6. September 2026 statt. Der Landtag muss über den Wahltermin noch entscheiden.