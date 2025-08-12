weather sonnig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Gibt es einen zweiten Vulkan in Wörlitz?: Feuer und Eis

Am Freitag und Sonnabend wird der künstliche Vulkan in Wörlitz befeuert. Aber es gibt noch einen zweiten Vulkan im fürstlichen Garten, sagt der Landesarchäologe Harald Meller.

Von Christian Eger 12.08.2025, 17:14
Großer Vulkan: „Wunderfelsen“ von 1794 in den Wörlitzer Anlagen
Großer Vulkan: „Wunderfelsen“ von 1794 in den Wörlitzer Anlagen (Foto: dpa)

WÖRLITZ/MZ. - „Vulkane, Götter, Großsteingräber“ – so lautet der Titel der aktuellen Ausstellung im Haus der Fürstin in Wörlitz. Eine Schau der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz, die sich der „Antike im Gartenreich“ widmet. Der Ausstellungstitel hat es in sich. Großsteingräber? Das geht in Ordnung. Götter? Sowieso. Aber: Vulkane?