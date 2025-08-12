Am Freitag und Sonnabend wird der künstliche Vulkan in Wörlitz befeuert. Aber es gibt noch einen zweiten Vulkan im fürstlichen Garten, sagt der Landesarchäologe Harald Meller.

Gibt es einen zweiten Vulkan in Wörlitz?

Großer Vulkan: „Wunderfelsen“ von 1794 in den Wörlitzer Anlagen

WÖRLITZ/MZ. - „Vulkane, Götter, Großsteingräber“ – so lautet der Titel der aktuellen Ausstellung im Haus der Fürstin in Wörlitz. Eine Schau der Kulturstiftung Dessau-Wörlitz, die sich der „Antike im Gartenreich“ widmet. Der Ausstellungstitel hat es in sich. Großsteingräber? Das geht in Ordnung. Götter? Sowieso. Aber: Vulkane?