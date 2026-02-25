AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund hatte sich bisher zurückhaltend darüber geäußert, womit er neben seiner Polit-Karriere Geld verdient. Hat er auch gegenüber dem Landtag keine korrekten Angaben gemacht?

Halle/MZ. - „Es liegt was in der Luft“ heißt die Überschrift eines Textes in der Zeitung „Die Welt“. Es geht um die Berliner Verkehrsbetriebe, die darüber nachdenken, durch Raumdüfte wie Vanille den Aufenthalt in Bahnhöfen zu verbessern. Zitiert wird ein gewisser Ulrich Siegmund, der den Berlinern solche Produkte anbietet und von erfolgreichen Versuchen in New York berichtet. Der Artikel ist allerdings bereits von 2014.