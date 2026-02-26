Über einen Millionengewinn kann sich ein Lottospieler aus dem Landkreis Stendal freuen. Als einziger Spieler deutschlandweit hatte er beim Spiel77 die richtigen Zahlen auf dem Schein.

Mit diesen Lotto-Zahlen! Millionengewinn für Glückspilz aus Landkreis Stendal

Ein Lottospieler aus dem Landkreis Stendal hat beim Spiel77 abgeräumt.

Stendal. – Über 1.377.777 Euro darf sich ein Lottospieler im Landkreis Stendal freuen. Der Glückspilz hatte in der Ziehung am Mittwochabend bei der Zusatzlotterie Spiel77 alle sieben Ziffern der Gewinnzahl (9 - 9 - 8 - 0 - 7 - 7 - 6) richtig, teilt Lotto-Toto Sachsen-Anhalt mit.

Und das als einziger Lottospieler bundesweit! Die Wahrscheinlichkeit für diesen Glückstreffer liegt laut Lotto bei 1 zu 10 Millionen. Das ist der achte Millionengewinn, der in den Landkreis Stendal geht.

Lotto-Gewinn in Stendal: Glückspilz räumt bei Spiel77 ab

Der frischgebackene Lotto-Millionär braucht sich übrigens den Angaben zufolge um die Anforderung seines Gewinns nicht zu kümmern. Er habe Lotto im Abo gespielt.

Glückwünsche kommen auch von Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert: "Ich gratuliere dem Millionengewinner herzlich und lade ihn gern ins Lottohaus nach Magdeburg ein."