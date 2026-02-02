Der Landkreis Wittenberg hat einen neuen Lotto‑Rekord: Ein Dreifach‑Bingo bringt einer bislang unbekannten Person einen außergewöhnlich hohen Gewinn.

Eine Person aus dem Landkreis Wittenberg darf sich über einen großen Lotto-Gewinn freuen.

Wittenberg/MZ. - Ein Lottospieler – oder eine Lottospielerin – im Landkreis Wittenberg hat am Sonntagabend besonders viel Glück gehabt. Wie „Lotto Sachsen-Anhalt“ in einer Pressemitteilung bekanntgibt, hat die Person mit einem Dreifach-Bingo den Jackpot bei „Bingo!“, der Umweltlotterie von Lotto, geknackt.

Glück im Landkreis Wittenberg: Dreifach-Bingo bringt fast 493.000 Euro

Auch Bingo-Spieler in Niedersachsen und Mecklenburg-Vorpommern durften sich über einen üppigen Gewinn freuen. Jeder der drei gewann je 492.858,30 Euro.

„Hier hat das Lottoglück für einen ganz besonderen Start in die Winterferienzeit gesorgt“, wird Lotto-Geschäftsführer Stefan Ebert in der Mitteilung zitiert. „Mit diesen Gewinn lassen sich Schnee und frostige Temperaturen womöglich viel entspannter genießen. Vielleicht wird auch schon der nächste Sommerurlaub geplant.“

Höchster Bingo-Gewinn seit fünf Jahren im Kreis

Es handele sich dabei um den höchsten Lottogewinn seit fünf Jahren im Landkreis Wittenberg. Im März 2021 hatte ein Lottospieler den Jackpot bei „Lotto 6aus49“ geknackt und rund 5 Millionen Euro gewonnen. Bei „Bingo!“ werden 22 aus 75 Gewinnzahlen gezogen.

So funktioniert ein Dreifach-Bingo

Ein Bingo-Los besteht aus einer Matrix aus 5 x 5 Kästchen mit insgesamt 25 Zahlen. Stimmen fünf Zahlen in einer Reihe (senkrecht, waagerecht oder diagonal) mit den gezogenen Gewinnzahlen überein, wurde ein Einfach-Bingo erzielt.

Können mit den gezogenen Gewinnzahlen zwei komplette Zahlenreihen gebildet werden, ist es ein Doppel-Bingo. Bei drei übereinstimmenden Zahlenreihen ist es ein Dreifach-Bingo, mit dem der Jackpot geknackt wird.

„Bingo“ wird in sieben Bundesländern gespielt – Niedersachsen, Hamburg, Bremen, Schleswig-Holstein und Rheinland-Pfalz sowie Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt.

Anonymes Los – Wo der Gewinn eingelöst werden kann

Die Wahrscheinlichkeit auf ein Dreifach-Bingo liegt laut „Lotto Sachsen-Anhalt“ bei rund 1 zu 1,3 Mio. Das Bingo-Los sei anonym, also ohne Lotto-Kundenkarte, in einer Lotto-Verkaufsstelle im Landkreis Wittenberg gekauft worden. Der Spieleinsatz lag bei 4 Euro.

Der Gewinn könne nun in allen 620 Lotto-Verkaufsstellen in Sachsen-Anhalt oder im Lottohaus in Magdeburg angefordert werden. Dabei wird die Spielquittung von einem Terminal eingelesen und kontrolliert.