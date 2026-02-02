Weißenfels/MZ - In Weißenfels sind in der Nacht zu Montag vier Müllcontainer durch Feuer abgebrannt beziehungsweise beschädigt worden. Die Ursache ist unklar, die Ermittlungen dazu laufen, teilte das Polizeirevier Burgenlandkreis mit. Demnach war gegen 2.45 Uhr zunächst der Brand eines auf dem Gehweg in der Weinbergstraße abgestellten Abfallbehälters gemeldet worden. Dieser sei trotz Löscheinsatzes durch die Feuerwehr ausgebrannt. Durch die Flammen seien ein weiterer Rollcontainer sowie zwei Mülltonnen beschädigt worden.