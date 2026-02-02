50 Jahre Karneval in Zscherndorf: Jubiläumsgala verbindet Generationen, Tanzkunst und Vereinsgeschichte zu einem Abend voller Höhepunkte und gemeinsamer Begeisterung.

Der Auftritt der Firebirds wird zum Höhepunkt: In Anlehnung an „Bridgerton“ treffen barocke Ästhetik und Eleganz auf ein begeistertes Publikum.

Zscherndorf/MZ. - Seit fünf Jahrzehnten gehört der Karneval in Zscherndorf fest zum Ortsleben. Bei der ersten von mehreren Jubiläumsgalas zur 50. Session zeigt der Karnevalsclub Zscherndorf (KCZ) am Samstag in der Turnhalle der Grundschule, warum diese Tradition bis heute prägt. Rund 200 Gäste erleben ein ausverkauftes Haus, ein dichtes Programm und einen Abend, der von Beginn an Spannung aufnimmt und bis zum Finale nicht mehr loslässt.