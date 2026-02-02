Hochwasser beschäftigt Wittenberger 1926 fast das ganze Jahr. Ein Schachmeister spielt an 25 Brettern gleichzeitig und in Braunsdorf wir eine eigene Schule eröffnet.

Eine Postkarte, gedruckt 1901, zeigt das 1894 eingeweihte Kaiser-Friedrich-Siechenhaus in der Bachstraße. Hier fanden alte und pflegebedürftige Wittenberger, wie etwa Kaufmann Seelmann, Aufnahme.

Wittenberg/MZ. - Hochwasser stellte sich Anfang 1926 ein, ein Problem, das fast das ganze Jahr immer wieder aufkam. In der Silvesternacht trat die Elbe über die Ufer und „hat die Wiesen bis an die Dämme unter Wasser gesetzt“, so das Tageblatt am 2. Januar. Am 3. Januar, einem Sonntag, zog es Schaulustige in Scharen zur Elbbrücke. „Ein einziger großer See bot sich dem staunenden Auge dar“, schrieb das Wittenberger Tageblatt am 4. Januar. „Durch alle Brückenbogen schossen die Fluten gurgelnd hindurch, allerlei Holz mit sich führend.“ Binnen 24 Stunden war das Wasser um 75 Zentimeter gestiegen.