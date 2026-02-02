In Jeßnitz wollte eine Polizeistreife am Sonntagabend ein Auto kontrollieren. Dann überschlugen sich die Ereignisse.

Jeßnitz/MZ. - Ohne Licht ist ein Opel am Sonntag gegen 21.30 Uhr in der Bahnhofstraße in Jeßnitz unterwegs gewesen. Als eine Streife das Fahrzeug stoppen wollten, sprangen plötzlich Fahrer und Beifahrer aus dem Auto und flüchteten in Richtung Bahngleise beziehungsweise über ein Wohngrundstück.

Die Polizisten nahmen die Verfolgung auf, verloren aber bald die Spur der Männer. Bei der Überprüfung des Opels stellte sich heraus, dass die Kennzeichen gestohlen waren und der Opel nicht zugelassen war. Das Auto wurde sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.