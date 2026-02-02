weather bedeckt
  4. 60-Jähriger seit Weihnachten verschwunden: Wer hat Volker L. aus Dessau-Roßlau gesehen? (Foto im Text)

Suche nach Mann 60-Jähriger seit Weihnachten verschwunden: Wer hat Volker L. aus Dessau-Roßlau gesehen? (Foto im Text)

Der 60-jährige Volker L. aus Dessau-Roßlau wird seit Weihnachten 2025 vermisst. Er ist vermutlich mit seinem Fahrrad und Fotoausrüstung unterwegs.

Von DUR Aktualisiert: 02.02.2026, 15:27
Dessau-Roßlau. - Bereits seit Weihnachten 2025 wird Volker L. aus Dessau-Roßlau vermisst, wie die Polizei mitteilt. Seit mehr als einem Monat können Freunde und Familie keinen Kontakt zu dem vermissten 60-Jährigen herstellen.

Volker L. ist vermutlich mit einem Fahrrad sowie einem einachsigen Anhänger unterwegs. Die Polizei vermutet auch, dass er seine Fotoausrüstung mit sich führt.

Foto: Polizeirevier Dessau-Roßlau

So wird der vermisste Volker L. beschrieben:

  • 1,70 bis 1,75 Meter groß
  • normale Gestalt
  • grauer Backenbart und graue Haare
  • bekleidet mit einer grau-braun-grünen Tarnjacke sowie gleichfarbiger Hose
  • Trekkingrad des Herstellers "Convay" in der Farbe silbergrün

Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten sollen an das Polizeirevier Dessau-Roßlau unter der Tel. 0340/25030 oder jede andere Dienststelle gerichtet werden.