Suche nach Mann 60-Jähriger seit Weihnachten verschwunden: Wer hat Volker L. aus Dessau-Roßlau gesehen? (Foto im Text)
Der 60-jährige Volker L. aus Dessau-Roßlau wird seit Weihnachten 2025 vermisst. Er ist vermutlich mit seinem Fahrrad und Fotoausrüstung unterwegs.
Aktualisiert: 02.02.2026, 15:27
Dessau-Roßlau. - Bereits seit Weihnachten 2025 wird Volker L. aus Dessau-Roßlau vermisst, wie die Polizei mitteilt. Seit mehr als einem Monat können Freunde und Familie keinen Kontakt zu dem vermissten 60-Jährigen herstellen.
Volker L. ist vermutlich mit einem Fahrrad sowie einem einachsigen Anhänger unterwegs. Die Polizei vermutet auch, dass er seine Fotoausrüstung mit sich führt.
Foto: Polizeirevier Dessau-Roßlau
So wird der vermisste Volker L. beschrieben:
- 1,70 bis 1,75 Meter groß
- normale Gestalt
- grauer Backenbart und graue Haare
- bekleidet mit einer grau-braun-grünen Tarnjacke sowie gleichfarbiger Hose
- Trekkingrad des Herstellers "Convay" in der Farbe silbergrün
Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten sollen an das Polizeirevier Dessau-Roßlau unter der Tel. 0340/25030 oder jede andere Dienststelle gerichtet werden.