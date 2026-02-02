Der 60-jährige Volker L. aus Dessau-Roßlau wird seit Weihnachten 2025 vermisst. Er ist vermutlich mit seinem Fahrrad und Fotoausrüstung unterwegs.

60-Jähriger seit Weihnachten verschwunden: Wer hat Volker L. aus Dessau-Roßlau gesehen? (Foto im Text)

In Dessau-Roßlau wird der 60-jährige Volker L. vermisst.

Dessau-Roßlau. - Bereits seit Weihnachten 2025 wird Volker L. aus Dessau-Roßlau vermisst, wie die Polizei mitteilt. Seit mehr als einem Monat können Freunde und Familie keinen Kontakt zu dem vermissten 60-Jährigen herstellen.

Volker L. ist vermutlich mit einem Fahrrad sowie einem einachsigen Anhänger unterwegs. Die Polizei vermutet auch, dass er seine Fotoausrüstung mit sich führt.

Der 60-jährige Volker L. aus Dessau-Roßlau wird seit Weihnachten 2025 vermisst. Foto: Polizeirevier Dessau-Roßlau

So wird der vermisste Volker L. beschrieben:

1,70 bis 1,75 Meter groß

normale Gestalt

grauer Backenbart und graue Haare

bekleidet mit einer grau-braun-grünen Tarnjacke sowie gleichfarbiger Hose

Trekkingrad des Herstellers "Convay" in der Farbe silbergrün

Hinweise zum Aufenthalt des Vermissten sollen an das Polizeirevier Dessau-Roßlau unter der Tel. 0340/25030 oder jede andere Dienststelle gerichtet werden.