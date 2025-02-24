Während Schnee, Frost und Kälte in den vergangenen Wochen Sachsen-Anhalt fest im Griff hatten, gibt es nun einen großen Umschwung. Laut DWD kommt es in der letzten Februarwoche zu frühlingshaften Temperaturen bis zu 20 Grad Celsius.

In Sachsen-Anhalt machen sich frühlingshafte Temperaturen breit. Das Thermometer klettert im Laufe der Woche auf bis zu 20 Grad Celsius.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Milde Temperaturen machen es sich in Sachsen-Anhalt gemütlich. Zwischen einem Hochdruckgebiet über Osteuropa und einem Tief über dem Nordatlantik kommt laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) frühlingshaftes Wetter zu uns.

Milde Temperaturen und Sturmböen auf dem Brocken

Donnerstag, der 26. Februar, kommt zunächst heiter und trocken daher. Über den ganzen Tag zieren Schleierwolken den Himmel. Das Thermometer klettert auf bis zu 18 Grad.

Die Nacht zu Freitag, dem 27. Februar, zeigt sich wechselnd bewölkt. Regional, vor allem in der Nordhälfte von Sachsen-Anhalt, ist mit Schauern zu rechnen.

Die Temperaturen liegen zwischen 4 und 8 Grad. Auf dem Brocken toben teils schwere Sturmböen mit bis zu 85 km/h.

Temperaturen bis 20 Grad am Freitag: Nach Nebel kommt Sonne

Nachdem sich am Freitag, dem 27. Februar, der Nebel aufgelöst hat, erwartet Sachsen-Anhalt viel Sonnenschein. Die Höchstwerte erreichen 17 bis 20 Grad, in den Harzhochlagen um 14 Grad. Auf dem Brocken wird es stürmisch.

In der Nacht zu Samstag, dem 28. Februar, ist es zunächst klar. Später ziehen vom Nordwesten her Wolken auf. Die Temperaturen sinken auf 5 bis 9 Grad.

Frühlingshafte Temperaturen am Wochenende

Am Samstag, dem 28. Februar, wird es überwiegend stark bewölkt, im Harz und in der Altmark kann es laut dem DWD regnen. Die Temperaturen erreichen 13 bis 18 Grad.

In der Nacht zu Sonntag, dem 1. März, bleibt es stark bewölkt mit gebietsweisem Regen. Die Temperaturen gehen auf 3 bis 6 Grad zurück.

Regnerischer Start in den März in Sachsen-Anhalt

Bewölkt geht es auch am Sonntag, dem 1. März, weiter. Gebietsweise regnet es. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 13 Grad.

In der Nacht zu Montag, dem 2. März, bleibt es wolkenverhangen und regnerisch. Die Temperaturen sinken auf bis zu 0 Grad ab.