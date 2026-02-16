weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
Doppelpass rechtsaußen AfD-Politiker Rausch versorgte auch Kicker aus dem eigenen Verein mit Jobs im Abgeordnetenbüro

Das Job-Geflecht um den sachsen-anhaltischen AfD-Abgeordneten Tobias Rausch ist größer als bislang bekannt. Nicht nur drei Geschwister und ein Schwager wurden bedacht - auch mehrere Siebtliga-Fußballer stehen auf der Gehaltsliste.

Von Hagen Eichler Aktualisiert: 17.02.2026, 10:14
Abgeordneter und Fußballfunktionär: Der AfD-Politiker Tobias Rausch
Abgeordneter und Fußballfunktionär: Der AfD-Politiker Tobias Rausch (Foto: IMAGO/Jan Huebner)

Magdeburg/MZ - In der Affäre um die Vergabe steuergeldfinanzierter Jobs in AfD-Abgeordnetenbüros gibt es neue Details. Dabei geht es um den Landtagsabgeordneten Tobias Rausch, in der Magdeburger Fraktion als Parlamentarischer Geschäftsführer eine zentrale Figur.