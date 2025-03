Bei der Bundestagswahl holte Kay-Uwe Ziegler für die AfD das zweitbeste Direktwahlergebnis. Seinen Sitz in der Landesführung ist er aber los – wie der Politiker darauf reagiert.

Magdeburg/MZ - Eine Woche nach der Bundestagswahl hat die AfD in Sachsen-Anhalt ein prominentes Mitglied abgestraft. Ein Landesparteitag in Magdeburg stimmte am Sonntag für die Abwahl des Bundestagsabgeordneten Kay-Uwe Ziegler aus Bitterfeld-Wolfen (Landkreis Anhalt-Bitterfeld) aus dem Landesvorstand. Bei der Bundestagswahl hatte der 61-Jährige nach AfD-Landeschef Martin Reichardt das zweitbeste Erststimmenergebnis geholt.