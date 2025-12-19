Privatreisen auf Steuerzahlerkosten? Sachsen-Anhalts Landtagsverwaltung reagiert auf Vorwürfe des AfD-Politikers Jan Wenzel Schmidt gegen die eigenen Parteifreunde: Sie will jetzt genau wissen, ob unsauber mit Steuergeld umgegangen wurde.

Landtagspräsident Gunnar Schellenberger (CDU): Seine Parlamentsverwaltung prüft Vorwürfe gegen die AfD.

Magdeburg/MZ - Sachsen-Anhalts Landtagsverwaltung unter Gunnar Schellenberger (CDU) geht schweren Vorwürfen des AfD-Politikers Jan Wenzel Schmidt gegen dessen eigene Parteifreunde nach. Schmidt hatte in einem Brandbrief dargelegt, maßgebliche AfD-Politiker hätten über Jahre privaten Vergnügungsreisen unter dem Deckmantel des Abgeordnetenmandats veranstaltet.