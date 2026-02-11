Keine Erlaubnis für Waffe Schüsse in Oschersleben! 18-Jähriger schießt mit Schreckschusswaffe in die Luft
In Oschersleben sind am Dienstagabend mehrere Schüsse abgegeben worden. Die Polizei nahm einem 18-Jährigen daraufhin eine Schreckschusswaffe weg.
11.02.2026, 13:17
Oschersleben. - Am Dienstagabend sind in Oschersleben mehrere Schüsse abgegeben worden, so die Polizei.
Demnach bemerkten die Beamten gegen 20.30 Uhr mehrere Knallgeräusche in der Innenstadt. Es seien zwei Männer angetroffen worden. Ein 18-Jähriger habe eine Schreckschusspistole bei sich gehabt.
Da der junge Mann keine Erlaubnis für die Waffe hatte, wurde ihm die Pistole von der Polizei abgenommen.