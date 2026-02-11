„Feldschlacht einstellen“ Dieser AfD-Bundespolitiker soll die Krise um Vetternwirtschaft in Sachsen-Anhalt lösen

Das Zuschanzen steuerfinanzierter Jobs an Verwandte setzt die AfD-Landesspitze in Magdeburg immer stärker unter Druck. Parteichef Reichardt und Spitzenkandidat Siegmund wollen nun einen Vermittler treffen.