  4. Vetternwirtschaft bei AfD Sachsen-Anhalt? Vermittler soll Krise lösen

„Feldschlacht einstellen“ Dieser AfD-Bundespolitiker soll die Krise um Vetternwirtschaft in Sachsen-Anhalt lösen

Das Zuschanzen steuerfinanzierter Jobs an Verwandte setzt die AfD-Landesspitze in Magdeburg immer stärker unter Druck. Parteichef Reichardt und Spitzenkandidat Siegmund wollen nun einen Vermittler treffen.

Von Hagen Eichler Aktualisiert: 11.02.2026, 14:31
Der AfD-Bundestagsabgeordnete Kay Gottschalk will zwischen verfeindeten Parteiflügeln in Sachsen-Anhalt vermitteln. (Foto: Andreas Gora/dpa)

Magdeburg/MZ - Der wegen Vorwürfen zu Vetternwirtschaft bundesweit in der Kritik stehende AfD-Landesverband Sachsen-Anhalt will seine Krise mit Hilfe eines externen Vermittlers lösen.