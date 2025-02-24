In Sachsen-Anhalt klettern die Temperaturen wieder in den Plusbereich. Mit Wolken und Regen bleibt das Wetter aber weiter ungemütlich. Auf dem Brocken ist mit Sturmböen zu rechnen.

Tauwetter hat in Sachsen-Anhalt eingesetzt: Es bleibt jedoch trüb und regnerisch.

Magdeburg/Halle (Saale)/DUR. – Ein Hoch über Osteuropa beeinflusst derzeit das Wetter in Sachsen-Anhalt, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Dabei gestaltet sich das Wetter im Verlauf der Woche zunehmend wechselhaft und vorübergehend milder.

Wetter in Sachsen-Anhalt: Zweistellige Plusgrade am Donnerstag

Schauerartigen Regen gibt es laut DWD in der Nacht zu Donnerstag, dem 12. Februar. Die Temperaturen verharren bei 3 bis 6 Grad im Plusbereich.

Am Donnerstag, dem 12. Februar, klettert das Thermometer laut dem DWD bis auf 10 Grad. Es bleibt bewölkt. Zeitweise kann es regnen. Besucher des Brockens müssen sich auf stürmische Böen einstellen.

In der Nacht zu Freitag, dem 13. Februar, ist im Oberharz Schneefall nicht ausgeschlossen. Im restlichen Sachsen-Anhalt bleibt es bei 2 bis 4 Grad bewölkt und regnerisch. Zeitweise kann es in der Nacht Windböen geben. Auf dem Brocken bleibt es stürmisch.

Minusgrade und Glätte zum Wochenende

Freitag, der 13. Februar, ist meist stark bewölkt, zeitweise fällt Regen. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 und 10 Grad, im Harz zwischen 1 und 5 Grad. Auf dem Brocken werden Sturmböen erwartet.

In der Nacht zu Samstag, dem 14. Februar, zeigt sich das Wetter wechselhaft mit Niederschlägen, die zeitweise von Regen in Schnee oder Schneeregen übergehen. Die Temperaturen sinken auf -2 bis 0 Grad. Laut DWD ist auf den Straßen mit Glätte zu rechnen. Auf dem Brocken werden erneut Sturmböen erwartet.

Schneefall und Schneeregen am Samstag

Am Samstag, dem 14. Februar, wechseln sich Wolken und dichte Bewölkung ab. Meist bleibt es niederschlagsfrei, örtlich kann es etwas Schneefall oder Schneeregen geben. Die Höchstwerte liegen zwischen 0 und 3 Grad. Au dem Brocken ist weiterhin mit Böen zu rechnen.

In der Nacht zum Sonntag, dem 15. Februar, gibt es eine wechselnde Bewölkung und vereinzelt Schneefall. Die Temperaturen gehen deutlich zurück auf -8 bis -4 Grad. Streckenweise besteht Glättegefahr.