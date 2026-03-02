weather heiter
  4. 16 Mitarbeiter für eine einzige Abgeordnete - AfD-Fraktionschef Kirchner spricht von Erfolgsrezept

Die AfD-Politikerin Nadine Koppehel hält im Landtag von Sachsen-Anhalt den Rekord bei der Zahl der Angestellten. AfD-Fraktionschef Kirchner will nicht verraten, wofür das nötig ist.

Aktualisiert: 02.03.2026, 15:19
Nadine Koppehel sitzt für die AFD im Landtag von Sachsen-Anhalt.
Nadine Koppehel sitzt für die AFD im Landtag von Sachsen-Anhalt. Foto: Thomas Ruttke

Magdeburg.- Die AfD-Landtagsfraktion weist Kritik an der auffällig hohen Zahl ihrer Abgeordnetenmitarbeiter zurück. Spitzenreiterin im Landtag ist die Dessauerin Nadine Koppehel, die laut Meldung an die Landtagsverwaltung 16 Personen angestellt hatte – üblicherweise beschäftigen Abgeordnete zwei bis drei Mitarbeiter.