Die AfD-Politikerin Nadine Koppehel hält im Landtag von Sachsen-Anhalt den Rekord bei der Zahl der Angestellten. AfD-Fraktionschef Kirchner will nicht verraten, wofür das nötig ist.

16 Mitarbeiter für eine einzige Abgeordnete - AfD-Fraktionschef Kirchner spricht von Erfolgsrezept

Nadine Koppehel sitzt für die AFD im Landtag von Sachsen-Anhalt.

Magdeburg.- Die AfD-Landtagsfraktion weist Kritik an der auffällig hohen Zahl ihrer Abgeordnetenmitarbeiter zurück. Spitzenreiterin im Landtag ist die Dessauerin Nadine Koppehel, die laut Meldung an die Landtagsverwaltung 16 Personen angestellt hatte – üblicherweise beschäftigen Abgeordnete zwei bis drei Mitarbeiter.