weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Kultur
    4. >

  4. Jutta Hoffmann wird 85: Mit Feingefühl

Jutta Hoffmann wird 85 Mit Feingefühl

Filmstar im Osten und Theater-Ikone im Westen: Die in Halle geborene Schauspielerin Jutta Hoffmann wird 85 – und würde gerne noch einmal einen Film machen.

02.03.2026, 17:08
Schauspielerin Jutta Hoffmann, 2012 fotografiert auf der Bühne des Neuen Theaters in Halle
Schauspielerin Jutta Hoffmann, 2012 fotografiert auf der Bühne des Neuen Theaters in Halle (Foto: Andreas Stedtler)

BERLIN/AFP/WIK. - Jutta Hoffmann hat geschafft, was nur wenigen Stars der DDR-Filmstudios Defa gelang: Sie blieb auch nach ihrer Ausreise aus der DDR eine erfolgreiche Schauspielerin, behielt ihre Fans im Osten und begeisterte gleichzeitig das Theater- und Filmpublikum im Westen. An diesem Dienstag wird die Ausnahmekünstlerin 85 Jahre alt.