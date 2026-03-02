Filmstar im Osten und Theater-Ikone im Westen: Die in Halle geborene Schauspielerin Jutta Hoffmann wird 85 – und würde gerne noch einmal einen Film machen.

Schauspielerin Jutta Hoffmann, 2012 fotografiert auf der Bühne des Neuen Theaters in Halle

BERLIN/AFP/WIK. - Jutta Hoffmann hat geschafft, was nur wenigen Stars der DDR-Filmstudios Defa gelang: Sie blieb auch nach ihrer Ausreise aus der DDR eine erfolgreiche Schauspielerin, behielt ihre Fans im Osten und begeisterte gleichzeitig das Theater- und Filmpublikum im Westen. An diesem Dienstag wird die Ausnahmekünstlerin 85 Jahre alt.