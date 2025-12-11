weather wolkig
  Treffen mit Trump-Unterstützerin: Acht AfD-Abgeordnete aus Sachsen-Anhalt in New York und Washington

Treffen mit Trump-Unterstützerin Acht AfD-Abgeordnete aus Sachsen-Anhalt in New York und Washington

AfD-Landeschef Martin Reichardt und weitere Abgeordnete fliegen in die USA, um Kontakte zu Donald Trumps MAGA-Bewegung zu knüpfen. Was über das Besuchsprogramm bekannt ist.

Von Hagen Eichler 11.12.2025, 15:18
Auf internationalem Parkett ist der sachsen-anhaltische AfD-Vorsitzende Martin Reichardt unterwegs.
Auf internationalem Parkett ist der sachsen-anhaltische AfD-Vorsitzende Martin Reichardt unterwegs. (Foto: Peter Gercke/dpa-Zentralbild/dpa)

Magdeburg/MZ - Mit einer Reise an die Ostküste der USA sucht eine größere Gruppe von AfD-Abgeordneten aus Sachsen-Anhalt die Nähe zu der von US-Präsident Donald Trump beherrschten Republikanischen Partei. Die Politiker sind teilweise bereits in den Vereinigten Staaten angekommen, teils noch auf dem Weg, wie ein Sprecher der AfD-Landtagsfraktion der MZ sagte.