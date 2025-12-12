weather wolkig
Simon Baumgarts Bilder und Installationen sind Abbilder der Suche nach einer Struktur in komplexen Verhältnissen – im Denken wie im äußeren Umfeld des Individuums.

Von Andreas Montag 12.12.2025, 17:26
Simon Baumgart in seinem halleschen Atelier
Simon Baumgart in seinem halleschen Atelier (Foto: Simon Baumgart)

Halle/MZ - Die Arbeiten von Simon Baumgart sind faszinierend – in ihrer Wirkung auf die Betrachtenden und in ihrem Anspruch an den Künstler selbst: die Komplexität der eigenen Wahrnehmung wie des Wahrgenommenen nicht aufzulösen, sondern verstehbar zu machen. Und damit eine Ordnung zu schaffen in komplizierten Kontexten, „die aber auch instabil ist“.