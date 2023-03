Das 49-Euro-Ticket soll vom 1. Mai an bundesweit in Bussen und Bahnen gültig sein. Womöglich wird es aber doch nicht überall anerkannt werden. Woran das liegt.

Halle (Saale)/MZ - Es soll bundesweit in allen Bussen und Bahnen gelten. Doch wenige Wochen vor dem geplanten Verkaufsstart des 49-Euro-Tickets am 3. April zeichnet sich ein Flickenteppich ab. Bundesweit, auch in Sachsen-Anhalt, drohen Busbetreiber damit, das Ticket nicht anzuerkennen. Was bedeutet das für Kundinnen und Kunden? Alexander Schierholz gibt einen Überblick.