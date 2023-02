Verkehrswende Neustart des Billigtickets: Alle Antworten zum neuen 49-Euro-Deutschlandticket

Am 1. Mai soll das 49-Euro-Ticket nun an den Start gehen. Doch noch immer sind Fragen zum sogeannten "Deutschlandticket" offen: Was wird aus Schülerkarten? Und was sagt die EU? Droht ein Verbot?