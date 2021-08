Wie Kinder aus dem Saalekreis im Ausbildungszentrum Holleben etwas über Natur, Umwelt und Bau lernen

In Teutschenthal beginnen Kinder aus finanziell schwachen Elternhäusern eine Woche Ferienfreizeit in einem Ausbildungszentrum verschiedener Gewerke.

Holleben/MZ - Die Kinder sind begeistert, während Artist Georg Morgenthal gleichzeitig einen Fußball auf dem Kopf jongliert, ein Springseil dreht und auf einer Kazoo-Tröte die Nationalhymne pfeift. Fast eine Stunde lang unterhält der Künstler vom Kleinkunsttheater Hironimus am Montagvormittag die etwa 30 teilnehmenden Kinder bei der Eröffnung des elften Sommercamps des Landkreises Saalekreis und des lokalen Bündnisses für Familie im Saalekreis.

Kinder aus dem ganzen Saalekreis nutzen Freizeitangebote im Überbetrieblichen Ausbildungszentrum Holleben

Die Show kommt bei den Acht- bis Zwölfjährigen gut an. Es sind vor allem Kinder aus Haushalten, die den Eintritt für eine solche Zaubershow - oder gar eine einwöchige Ferienfreizeit - eher nicht berappen können. Umso mehr freut sich Heike Nadler, Ausbildungsleiterin im Überbetrieblichen Ausbildungszentrum Holleben (ÜAZ) in der Gemeinde Teutschenthal, dass ihre Einrichtung dieses Jahr die Ausschreibung dafür gewonnen hat, Gastgeberin für die Kinder im Sommercamp zu sein. „Wir haben die Ressourcen“, sagt Nadler, „da stellt sich gar nicht die Frage‚ warum sollten wir das machen?‘, sondern eher ‚warum sollten wir das nicht machen?‘.“

Bis zum kommenden Freitag werden die Kinder im Internat des ÜAZ wohnen und Freizeitangebote zum Thema „Natur erleben“ wahrnehmen. Die jungen Teilnehmerinnen und Teilnehmer kommen aus dem ganzen Saalekreis. Die Vermittlung der Plätze im Sommercamp lief über gezielte Ansprachen der Familien über das Jobcenter. Da es mehr Interessenten als Plätze gab, wurden diese unter allen Bewerbungen verlost.

Thematischen Schwerpunkte sind dabei Natur, Umwelt und Bau

Jedes Jahr wechselt der Gastgeber des Sommercamps, diese Tradition lebt auch nach der erzwungenen Corona-Pause fort. Normalerweise werden im ÜAZ Auszubildenden und dual Studierenden praktische Fertigkeiten in verschiedenen Gewerken vermittelt. So lernen die Azubis der Betriebe, die in Leuna die Rohre verkleiden, in Holleben die praktischen Grundlagen der Industrieisolierung.

Aber auch Gleisbau, Tiefbau und Hochbau bringen die Ausbilder am Standort unweit der Saaleaue bei. Während der Sommerpause nun werden sich eben diese Ausbilder der Schulkinder annehmen. „Wir stellen das gesamte Programm“, erklärt Nadler. „Die thematischen Schwerpunkte sind dabei Natur, Umwelt und Bau.“ Diese Themen werden zum Beispiel beim Basteln von Insektenhotels oder beim Geocaching (eine Art Schnitzeljagd) näher gebracht.

Heranwachsende sollen mit dem Ferienangebot auch auf handwerkliche Berufe neugierg gemacht werden

Hintergründig hofft Nadler natürlich nicht nur darauf, den Kindern ein Sommerferienangebot zu liefern, das finanziell sonst nicht drin gewesen wäre. Es geht auch darum, eine heranwachsende Generation neugierig auf die Gewerke des Ausbildungszentrums zu machen. Gerade hinsichtlich des grassierenden Fachkräftemangels in den handwerklichen Berufen sei das notwendig, so Nadler.

Die Wirkmacht und die Strahlkraft des Sommercamps werden erst richtig deutlich, wenn man betrachtet, wer alles zur Eröffnung am Montag angereist ist. Neben Landrat Hartmut Handschak (parteilos), der die Grußworte spricht, ist auch der Bürgermeister der Gemeinde Teutschenthal, Tilo Eigendorf (Unabhängige Bürgervereinigung Teutschenthal), anwesend.

Dazu kommen einige Abgeordnete aus der Kommunal-, Landes- und Bundespolitik. Letzteren wird die Station ihrer Bundestagswahlkampftour ein wenig von Artist Georg Morgenthal verkompliziert. Sehr zur Freude der jungen Zuschauerinnen und Zuschauer bittet er sichtlich unangenehm berührte Abgeordnete, ihm beim Messerwerfen zu helfen. Sobald die Zeit der Kinder im ÜAZ nächste Woche vorbei ist, werden die 150 Betten des Internats wieder für die Lehrlinge der Gewerke verwendet, die aus mehreren Bundesländern kommen.