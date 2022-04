Warum ein politisches Bündnis in Kabelsketal ein alternatives Wohnprojekt verhindern will

Kabelsketal/MZ - Noch stehen auf dem Flurstück im Ortsteil Zwintschöna die Bauwagen des Vereins Wildraum. Die Vereinsmitglieder wollen sich hier, auf dem vereinseigenen Grund, einen Traum vom Leben in einem nachhaltigen Umfeld erfüllen: „Gemeinschaftlich, solidarisch und ohne unnötige Bodenversiegelung - ein Umweltbildungsgarten“, sagt ein Vereinsmitglied, das seinen Namen aus Angst vor rechter Gewalt nicht in der Zeitung lesen möchte. Man stutzt: Was haben Bauwagen in Zwintschöna mit rechter Gewalt zu tun?