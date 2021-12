Saalekreis bietet erste Termine für Kinder

Merseburg/MZ - Der Saalekreis beginnt in der kommenden Woche mit speziellen Impfaktionen für Kinder. Wie die zuständige Dezernentin Christina Kleinert mitteilte, sind bisher Termine am Mittwoch, 22. Dezember, Donnerstag, 30. Dezember, sowie am Dienstag, 4. Januar, geplant. Ort ist jeweils die Impfstelle im Merseburger Brühl-Center (künftig: Marktgalerie), die in der kommenden Woche auch als zweites stationäres Angebot für ältere Impfwillige geöffnet wird.

Für die Fünf- bis Elfjährigen hat der Saalekreis in dieser Woche insgesamt 200 Dosen eines speziellen Kinderimpfstoffs von Biontech erhalten. Sie sollen nun von einer Kinderärztin verabreicht werden. Die entsprechenden Termine können jeweils ab einer Woche im Vorfeld über die Website des Kreises (saalekreis.de) gebucht werden.

Erziehungsberechtigte oder Vollmacht

Die Ständige Impfkommission hatte in der Vorwoche eine bedingte Impfempfehlung für diese Altersgruppe gegeben. Demnach sollen sich Kinder mit Vorerkrankungen etwa an Herz oder Lunge impfen lassen, alle anderen können es auf Wunsch der Eltern.

Das gilt auch für die Impfaktionen des Kreises. Grundsätzlich könnten alle Kinder geimpft werden, sagte Kleinert: „Kinder mit Vorerkrankungen sind aber vorrangig zu berücksichtigen.“ Sie wies darauf hin, dass möglichst ein Erziehungsberechtigter den Nachwuchs zur Impfung begleiten sollte. Wenn das nicht möglich sei, brauche es eine Vollmacht. Bei einem geteilten Sorgerecht müssten beide Eltern der Impfung zustimmen.